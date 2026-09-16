OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Italian Stallion (Del Casher) (0711574899227) виниловая пластинка
Возможно, имя Деля Кэшера не так известно широкой публике, но вы, несомненно, слышали его музыку. Будучи участником знаменитой группы Wrecking Crew, он сыграл на сотнях записей, которые стали саундтреком к нашей жизни. Он играл на гитаре Lawrence Welk, записал первое демо Фрэнка Заппы, аккомпанировал Элвису Пресли и делал гитары с Les Paul. Среди его многочисленных изобретений – педаль Wah-Wah и Ecco-Fonic, повлиявшие на развитие игры на электрогитаре. В 1976 году Кэшеру было поручено написать и записать саундтрек к фильму «Итальянский жеребец» (Italian Stallion), ребрендингу эротического порнофильма 1970 года «Вечеринка у Китти и Стада», в котором впервые на экране появился Сильвестр Сталлоне. Хотя даже Сталлоне назвал фильм «ужасным», саундтрек к «Итальянскому жеребцу» сам по себе является музыкальным шедевром. Кэшер привлек лучших музыкантов, включая участников Wrecking Crew, чтобы записать один из самых фанковых и грувовых альбомов 70-х. Более 40 лет спустя, с помощью ORG Music, Дел Кэшер откопал свои оригинальные мастер-ленты и собрал материал, достойный пластинки, для первого релиза саундтрека. Альбом Italian Stallion дебютирует на виниле эксклюзивно для RSD 2021. Тираж ограничен 1000 экземплярами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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