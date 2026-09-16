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Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка

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Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка - фото 1
Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка - фото 2
Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка - фото 3
Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка - фото 4
Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка - фото 5
Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Brains
Альбом (сингл)
Rock For Light
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка - фото 5
  • Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715368
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574899425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Brains
Альбом (сингл)
Rock For Light
Жанр
Регги
Трек-лист
Coptic Times, Attitude, We Will Not, Sailin' On, Rally Round Jah Throne, Right Brigade, F.V.K. (Fearless Vampire Killers), Riot Squad, The Meek Shall Inherit The Earth, Joshua's Song, Banned In D.C., How Low Can A Punk Get, Big Takeover, I And I Survive, Destroy Babylon, Rock For Light, The Movies
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Punk Note
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка

«Rock for Light» — второй полноформатный альбом Bad Brains, выпущенный в 1983 году. Продюсером выступил Рик Окасек из The Cars. Мы с гордостью представляем оригинальный микс альбома, впервые за десятилетия, в том виде, в котором группа изначально задумала его. Большинству поклонников больше знакомо переиздание 1991 года, ремикшированное Окасеком и басистом Даррилом Дженифером. Помимо новых миксов, в той версии был изменён порядок треков. Это издание «Punk Note», теперь широко доступное на чёрном виниле, поставляется с альтернативной обложкой от дизайнера Джона Йейтса (Stealworks). Обложка — дань уважения Риду Майлзу и Фрэнсису Вольфу и их потрясающей работе на лейбле Blue Note.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574899425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Brains
Альбом (сингл)
Rock For Light
Жанр
Регги
Трек-лист
Coptic Times, Attitude, We Will Not, Sailin' On, Rally Round Jah Throne, Right Brigade, F.V.K. (Fearless Vampire Killers), Riot Squad, The Meek Shall Inherit The Earth, Joshua's Song, Banned In D.C., How Low Can A Punk Get, Big Takeover, I And I Survive, Destroy Babylon, Rock For Light, The Movies
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Punk Note
Страна производитель
США
Описание
«Rock for Light» — второй полноформатный альбом Bad Brains, выпущенный в 1983 году. Продюсером выступил Рик Окасек из The Cars. Мы с гордостью представляем оригинальный микс альбома, впервые за десятилетия, в том виде, в котором группа изначально задумала его. Большинству поклонников больше знакомо переиздание 1991 года, ремикшированное Окасеком и басистом Даррилом Дженифером. Помимо новых миксов, в той версии был изменён порядок треков. Это издание «Punk Note», теперь широко доступное на чёрном виниле, поставляется с альтернативной обложкой от дизайнера Джона Йейтса (Stealworks). Обложка — дань уважения Риду Майлзу и Фрэнсису Вольфу и их потрясающей работе на лейбле Blue Note.


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Brains - Rock For Light (0711574899425) виниловая пластинка - купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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