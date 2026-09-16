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Assemblage - Album (0711574947614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Assemblage - Album (0711574947614) виниловая пластинка

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Assemblage - Album (0711574947614) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Assemblage
Альбом (сингл)
Album
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Assemblage - Album (0711574947614) виниловая пластинка - фото 1
  • Assemblage - Album (0711574947614) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Assemblage - Album (0711574947614) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574947614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Assemblage
Альбом (сингл)
Album
Жанр
Soul
Трек-лист
Satisfaction, It's Not Easy, Dirty Gurty, Drink Deep, Lean On Me, Alright, Black And White, Tinker, Tailor, Soldier, Sailor, Love Saves All
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Westbound Records Essential Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Assemblage - Album (0711574947614) виниловая пластинка

Альбом Assemblage – одно из самых малоизвестных сокровищ архивов Westbound Records. Выпущенный в 1971 году, он отличается более роковой звуковой палитрой, чем большинство работ в каталоге знаменитого фанк-лейбла (что подчёркивает кавер-версия песни Rolling Stones «Satisfaction»), сохраняя при этом фирменное психоделическое соул-звучание, благодаря которому лейбл стал известен. В составе группы было много опытных музыкантов детройтской сцены, включая Пола Кингери (позже присоединившегося к Three Dog Night) и Робин Робинс (позже присоединившуюся к Silver Bullet Band Боба Сигера). Это переиздание, первое за более чем полвека, было ремастерировано Дэйвом Гарднером и включает два ранее не издававшихся бонус-трека. (Bonus Tracks, Colored Vinyl, Sea Foam)



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Assemblage - Album (0711574947614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574947614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Assemblage
Альбом (сингл)
Album
Жанр
Soul
Трек-лист
Satisfaction, It's Not Easy, Dirty Gurty, Drink Deep, Lean On Me, Alright, Black And White, Tinker, Tailor, Soldier, Sailor, Love Saves All
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Westbound Records Essential Reissue Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом Assemblage – одно из самых малоизвестных сокровищ архивов Westbound Records. Выпущенный в 1971 году, он отличается более роковой звуковой палитрой, чем большинство работ в каталоге знаменитого фанк-лейбла (что подчёркивает кавер-версия песни Rolling Stones «Satisfaction»), сохраняя при этом фирменное психоделическое соул-звучание, благодаря которому лейбл стал известен. В составе группы было много опытных музыкантов детройтской сцены, включая Пола Кингери (позже присоединившегося к Three Dog Night) и Робин Робинс (позже присоединившуюся к Silver Bullet Band Боба Сигера). Это переиздание, первое за более чем полвека, было ремастерировано Дэйвом Гарднером и включает два ранее не издававшихся бонус-трека. (Bonus Tracks, Colored Vinyl, Sea Foam)


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Assemblage - Album (0711574947614) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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