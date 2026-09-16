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Jaga Jazzist - Pyramid Remix (coloured) (5054429151541) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jaga Jazzist - Pyramid Remix (coloured) (5054429151541) виниловая пластинка

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Jaga Jazzist - Pyramid Remix (coloured) (5054429151541) виниловая пластинка - фото 1
Jaga Jazzist - Pyramid Remix (coloured) (5054429151541) виниловая пластинка - фото 2
Jaga Jazzist - Pyramid Remix (coloured) (5054429151541) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jaga Jazzist
Альбом (сингл)
Pyramid Remix
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jaga Jazzist - Pyramid Remix (coloured) (5054429151541) виниловая пластинка - фото 1
  • Jaga Jazzist - Pyramid Remix (coloured) (5054429151541) виниловая пластинка - фото 2
  • Jaga Jazzist - Pyramid Remix (coloured) (5054429151541) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715347
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jaga Jazzist - Pyramid Remix (coloured) (5054429151541) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429151541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jaga Jazzist
Альбом (сингл)
Pyramid Remix
Жанр
Диско
Трек-лист
The Shrine, The Shrine, Tomita, Apex, The Shrine, Tomita, Spiral Era, Tomita
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jaga Jazzist - Pyramid Remix (coloured) (5054429151541) виниловая пластинка

Альбом представляет собой сборник ремиксов на треки из альбома Pyramid, который стал первым релизом группы на лейбле Brainfeeder. В работе над ремиксами приняли участие такие известные продюсеры, как Prins Thomas, Ian Chang и Lindstr?m. Издание на желтом виниле.

Отзывы о товаре Jaga Jazzist - Pyramid Remix (coloured) (5054429151541) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429151541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jaga Jazzist
Альбом (сингл)
Pyramid Remix
Жанр
Диско
Трек-лист
The Shrine, The Shrine, Tomita, Apex, The Shrine, Tomita, Spiral Era, Tomita
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом представляет собой сборник ремиксов на треки из альбома Pyramid, который стал первым релизом группы на лейбле Brainfeeder. В работе над ремиксами приняли участие такие известные продюсеры, как Prins Thomas, Ian Chang и Lindstr?m. Издание на желтом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jaga Jazzist - Pyramid Remix (coloured) (5054429151541) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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