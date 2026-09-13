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Paysage D'Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paysage D'Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка

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Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 1
Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 2
Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 3
Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 4
Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 5
Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 6
Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 7
Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 8
Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Einsamkeit
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 1
  • Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 2
  • Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 3
  • Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 4
  • Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 5
  • Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 6
  • Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 7
  • Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 8
  • Paysage D&#039;Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715309
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Характеристики

Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388608351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Einsamkeit
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Einkehr, Inneres Licht, Kraft
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paysage D'Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Einkehr, Inneres Licht, Kraft

Отзывы о товаре Paysage D'Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388608351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Einsamkeit
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Einkehr, Inneres Licht, Kraft
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Einkehr, Inneres Licht, Kraft
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paysage D'Hiver - Einsamkeit (0884388608351) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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