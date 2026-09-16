Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка
Solence сочетает в себе элементы металла, электроники, альтернативы и поп-музыки. Шведская группа — Маркус Видесатер (вокал), Дэвид «Викинг» Викингссон. (ударные), Дэвид Штрээф (гитара) и Йохан Свэрд (клавишные) — одинаково подходит как для мошпита, так и для фестиваля «Коачелла». Её объединяют семейные ценности, которые нужно распространять как можно громче. Незаметно набрав более 200 миллионов прослушиваний и продолжая их, они приглашают всех ближе выпустить свой третий полноформатный альбом и дебютный альбом на лейбле Hopeless Records «Hope Is A Cult», и это ещё не всё. «Мы хотим построить эту семью вокруг позитива, надежды и веры в то, что ты можешь всё изменить», — отмечает Маркус. «Мы хотим, чтобы вы забыли обо всём, что вас беспокоит, слушая этот альбом. Если мы делаем свою работу хорошо, зрители чувствуют себя её частью. На концерте Solence вы отлично проводите время, поэтому надежда — это культ для нас».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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