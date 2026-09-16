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Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка

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Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 1
Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 2
Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 3
Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 4
Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 5
Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 6
Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 7
Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 8
Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 9
Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 10
Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Solence
Альбом (сингл)
Hope Is A Cult
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 1
  • Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 2
  • Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 3
  • Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 4
  • Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 5
  • Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 6
  • Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 7
  • Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 8
  • Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 9
  • Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 10
  • Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715294
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hopeless
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hopeless
Barcode
[0790692667710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Solence
Альбом (сингл)
Hope Is A Cult
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rain Down, Best For You, Demons, Waves, Antidote, Claustrophobia, _Hope Is A Cult_, Better This Way, NuBlood, Life Goes On, Endless, _A New Hope_, Blood Sweat Tears
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка

Solence сочетает в себе элементы металла, электроники, альтернативы и поп-музыки. Шведская группа — Маркус Видесатер (вокал), Дэвид «Викинг» Викингссон. (ударные), Дэвид Штрээф (гитара) и Йохан Свэрд (клавишные) — одинаково подходит как для мошпита, так и для фестиваля «Коачелла». Её объединяют семейные ценности, которые нужно распространять как можно громче. Незаметно набрав более 200 миллионов прослушиваний и продолжая их, они приглашают всех ближе выпустить свой третий полноформатный альбом и дебютный альбом на лейбле Hopeless Records «Hope Is A Cult», и это ещё не всё. «Мы хотим построить эту семью вокруг позитива, надежды и веры в то, что ты можешь всё изменить», — отмечает Маркус. «Мы хотим, чтобы вы забыли обо всём, что вас беспокоит, слушая этот альбом. Если мы делаем свою работу хорошо, зрители чувствуют себя её частью. На концерте Solence вы отлично проводите время, поэтому надежда — это культ для нас».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hopeless
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hopeless
Barcode
[0790692667710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Solence
Альбом (сингл)
Hope Is A Cult
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rain Down, Best For You, Demons, Waves, Antidote, Claustrophobia, _Hope Is A Cult_, Better This Way, NuBlood, Life Goes On, Endless, _A New Hope_, Blood Sweat Tears
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Solence сочетает в себе элементы металла, электроники, альтернативы и поп-музыки. Шведская группа — Маркус Видесатер (вокал), Дэвид «Викинг» Викингссон. (ударные), Дэвид Штрээф (гитара) и Йохан Свэрд (клавишные) — одинаково подходит как для мошпита, так и для фестиваля «Коачелла». Её объединяют семейные ценности, которые нужно распространять как можно громче. Незаметно набрав более 200 миллионов прослушиваний и продолжая их, они приглашают всех ближе выпустить свой третий полноформатный альбом и дебютный альбом на лейбле Hopeless Records «Hope Is A Cult», и это ещё не всё. «Мы хотим построить эту семью вокруг позитива, надежды и веры в то, что ты можешь всё изменить», — отмечает Маркус. «Мы хотим, чтобы вы забыли обо всём, что вас беспокоит, слушая этот альбом. Если мы делаем свою работу хорошо, зрители чувствуют себя её частью. На концерте Solence вы отлично проводите время, поэтому надежда — это культ для нас».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Solence - Hope Is A Cult (coloured) (0790692667710) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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