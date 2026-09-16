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Black Oak Arkansas - Underdog Heroes (coloured) (0889466380419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Oak Arkansas - Underdog Heroes (coloured) (0889466380419) виниловая пластинка

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Black Oak Arkansas - Underdog Heroes (coloured) (0889466380419) виниловая пластинка - фото 1
Black Oak Arkansas - Underdog Heroes (coloured) (0889466380419) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Oak Arkansas
Альбом (сингл)
Underdog Heroes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Oak Arkansas - Underdog Heroes (coloured) (0889466380419) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Oak Arkansas - Underdog Heroes (coloured) (0889466380419) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715250
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Black Oak Arkansas - Underdog Heroes (coloured) (0889466380419) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466380419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Oak Arkansas
Альбом (сингл)
Underdog Heroes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Don’t Let It Show, Underdog Heroes, Channeling Spirits, Ruby’s Heartbreaker, The Wrong Side Of Midnight, The Devil’s Daughter, Arkansas Medicine Man, Unto Others
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Oak Arkansas - Underdog Heroes (coloured) (0889466380419) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don’t Let It Show, Underdog Heroes, Channeling Spirits, Ruby’s Heartbreaker, The Wrong Side Of Midnight, The Devil’s Daughter, Arkansas Medicine Man, Unto Others



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Black Oak Arkansas - Underdog Heroes (coloured) (0889466380419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cleopatra Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cleopatra Records
Barcode
[0889466380419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Oak Arkansas
Альбом (сингл)
Underdog Heroes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Don’t Let It Show, Underdog Heroes, Channeling Spirits, Ruby’s Heartbreaker, The Wrong Side Of Midnight, The Devil’s Daughter, Arkansas Medicine Man, Unto Others
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don’t Let It Show, Underdog Heroes, Channeling Spirits, Ruby’s Heartbreaker, The Wrong Side Of Midnight, The Devil’s Daughter, Arkansas Medicine Man, Unto Others


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Oak Arkansas - Underdog Heroes (coloured) (0889466380419) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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