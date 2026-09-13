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Крепление на строительную каску AHM-01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крепление на строительную каску AHM-01

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Крепление на строительную каску AHM-01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715090
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Крепление на строительную каску AHM-01
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Защита от удара
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Крепление на строительную каску AHM-01

Крепление на каску Armytek AHM-01 A02502 - это аксессуар для туристических фонарей и ламп, разработанный специально для установки на боковую часть каски или шлема. Крепление на каску совместимо с фонариками диаметром корпуса 21–26 мм и может быть установлено с использованием накладок из комплекта или с просверленным отверстием диаметром 6 мм. Максимальный диаметр головы составляет 41 мм. Установка крепления на каску осуществляется с помощью монтажного паза, что обеспечивает надежное крепление фонарика. В комплекте с креплением идет 6-гранный ключ для удобной затяжки и резиновые прокладки, что гарантирует простоту и надежность установки. Крепление на каску изготовлено из прочных материалов и имеет противоударную конструкцию. Оно морозо- и водонепроницаемо, что делает его надежным аксессуаром для использования в любых погодных условиях.

Отзывы о товаре Крепление на строительную каску AHM-01




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Защита от удара
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Крепление на каску Armytek AHM-01 A02502 - это аксессуар для туристических фонарей и ламп, разработанный специально для установки на боковую часть каски или шлема. Крепление на каску совместимо с фонариками диаметром корпуса 21–26 мм и может быть установлено с использованием накладок из комплекта или с просверленным отверстием диаметром 6 мм. Максимальный диаметр головы составляет 41 мм. Установка крепления на каску осуществляется с помощью монтажного паза, что обеспечивает надежное крепление фонарика. В комплекте с креплением идет 6-гранный ключ для удобной затяжки и резиновые прокладки, что гарантирует простоту и надежность установки. Крепление на каску изготовлено из прочных материалов и имеет противоударную конструкцию. Оно морозо- и водонепроницаемо, что делает его надежным аксессуаром для использования в любых погодных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление на строительную каску AHM-01 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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