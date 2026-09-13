Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
В наличии
Код товара: 715080
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч
Аккумулятор Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч без платы защиты — это надежный и компактный элемент питания, разработанный специально для мощных компактных фонарей. Он имеет номинальное напряжение 3,7 В, выдерживает более 500 циклов заряда и оснащен встроенным вентилем для защиты от перегрева.
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Бренд
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Аккумулятор Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч без платы защиты — это надежный и компактный элемент питания, разработанный специально для мощных компактных фонарей. Он имеет номинальное напряжение 3,7 В, выдерживает более 500 циклов заряда и оснащен встроенным вентилем для защиты от перегрева.
Аккумулятор незащищенный Armytek 18350 Li-Ion 900 мАч – стоимость товара 1100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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