Top.Mail.Ru
Крепление на строительную каску Armytek AHM-02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Крепление на строительную каску Armytek AHM-02

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Крепление на строительную каску Armytek AHM-02 - фото 1
Крепление на строительную каску Armytek AHM-02 - фото 2
Крепление на строительную каску Armytek AHM-02 - фото 3
Крепление на строительную каску Armytek AHM-02 - фото 4
Крепление на строительную каску Armytek AHM-02 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
  • Крепление на строительную каску Armytek AHM-02 - фото 1
  • Крепление на строительную каску Armytek AHM-02 - фото 2
  • Крепление на строительную каску Armytek AHM-02 - фото 3
  • Крепление на строительную каску Armytek AHM-02 - фото 4
  • Крепление на строительную каску Armytek AHM-02 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715092
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Крепление на строительную каску Armytek AHM-02
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Крепление на строительную каску Armytek AHM-02

Крепление надежно фиксирует фонарь на козырьке шлема. Прочный материал крепления не боится дождя, мороза и падения на асфальт. Надежно фиксирует фонари Wizard/Tiara/Elf.Подходит для фонарей с диаметром тела 24.5 мм, легкое и прочное.Простое использование и установка одним движением.

Отзывы о товаре Крепление на строительную каску Armytek AHM-02




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Страна производитель
Китай
Описание
Крепление надежно фиксирует фонарь на козырьке шлема. Прочный материал крепления не боится дождя, мороза и падения на асфальт. Надежно фиксирует фонари Wizard/Tiara/Elf.Подходит для фонарей с диаметром тела 24.5 мм, легкое и прочное.Простое использование и установка одним движением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление на строительную каску Armytek AHM-02 – стоимость товара 810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...