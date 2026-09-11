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Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, зеленый

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Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, зеленый - фото 1
Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, зеленый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр для фонарей
Тип питания
нет
  • Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, зеленый - фото 1
  • Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, зеленый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565628
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, зеленый
1 100 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фильтр для фонарей
Водонепроницаемый корпус
нет
Тип питания
нет
Тип батарей
нет
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х3х3
Вес, г.
20

Описание товара Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, зеленый

Зелёный фильтр чаще всего используются для охоты и в тактических целях. Зеленый свет не спугнет добычу, т.к. не все животные видят в этом спектре. Более того, луч зеленого света нельзя заметить со стороны, поэтому Ваше местоположение не будет раскрыто.

Отзывы о товаре Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, зеленый




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фильтр для фонарей
Водонепроницаемый корпус
нет
Тип питания
нет
Тип батарей
нет
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Зелёный фильтр чаще всего используются для охоты и в тактических целях. Зеленый свет не спугнет добычу, т.к. не все животные видят в этом спектре. Более того, луч зеленого света нельзя заметить со стороны, поэтому Ваше местоположение не будет раскрыто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр для фонарей Armytek Dobermann, AF-34, зеленый – стоимость товара 1100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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