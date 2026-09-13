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Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max

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Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max - фото 1
Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max - фото 2
Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max - фото 3
Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max - фото 4
Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
  • Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max - фото 1
  • Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max - фото 2
  • Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max - фото 3
  • Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max - фото 4
  • Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max
1 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max

Налобное крепление Armytek разработано для максимального комфорта пользователей. Мягкие эластичные ленты надежно фиксируют фонарь, не натирают кожу и не оставляют следов. Фонарь устанавливается одним движением, а дополнительное быстросъемное силиконовое кольцо исключает возможность случайного выпадения. Размер крепления регулируется.

Отзывы о товаре Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Страна производитель
Китай
Описание
Налобное крепление Armytek разработано для максимального комфорта пользователей. Мягкие эластичные ленты надежно фиксируют фонарь, не натирают кожу и не оставляют следов. Фонарь устанавливается одним движением, а дополнительное быстросъемное силиконовое кольцо исключает возможность случайного выпадения. Размер крепления регулируется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max - данный товар вы можете купить по цене 1290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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