Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max
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Характеристики
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
В наличии
Код товара: 715095
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max
Налобное крепление Armytek разработано для максимального комфорта пользователей. Мягкие эластичные ленты надежно фиксируют фонарь, не натирают кожу и не оставляют следов. Фонарь устанавливается одним движением, а дополнительное быстросъемное силиконовое кольцо исключает возможность случайного выпадения. Размер крепления регулируется.
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Налобное крепление Armytek разработано для максимального комфорта пользователей. Мягкие эластичные ленты надежно фиксируют фонарь, не натирают кожу и не оставляют следов. Фонарь устанавливается одним движением, а дополнительное быстросъемное силиконовое кольцо исключает возможность случайного выпадения. Размер крепления регулируется.
Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Headmount for Wizard C2 Pro Max - данный товар вы можете купить по цене 1290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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