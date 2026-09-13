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Крепление подствольное AWM-02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крепление подствольное AWM-02

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Крепление подствольное AWM-02 - фото 1
Крепление подствольное AWM-02 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Назначение
тактический
  • Крепление подствольное AWM-02 - фото 1
  • Крепление подствольное AWM-02 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715098
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Крепление подствольное AWM-02
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
тактический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х3
Вес, г.
150

Описание товара Крепление подствольное AWM-02

Крепление подствольное AWM-02

Отзывы о товаре Крепление подствольное AWM-02




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
тактический
Страна производитель
Китай
Описание
Крепление подствольное AWM-02
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление подствольное AWM-02 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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