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Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1

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Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1 - фото 1
Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1 - фото 2
Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1 - фото 3
Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
  • Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1 - фото 1
  • Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1 - фото 2
  • Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1 - фото 3
  • Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715096
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1

Прочное и надежное налобное крепления для мультифонаря Armytek Wizard. Удобное и легкое крепление с пластиковым держателем для комфортного использования фонаря на голове. Подходит для фонарей Armytek Wizard и Armytek Wizard Pro.

Отзывы о товаре Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Страна производитель
Китай
Описание
Прочное и надежное налобное крепления для мультифонаря Armytek Wizard. Удобное и легкое крепление с пластиковым держателем для комфортного использования фонаря на голове. Подходит для фонарей Armytek Wizard и Armytek Wizard Pro.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление налобное на голову для фонарей Armytek Wizard C1 / Elf C1 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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