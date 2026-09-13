Top.Mail.Ru
Крепление на шлем Armytek AHM-05 / для платформы NVG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Крепление на шлем Armytek AHM-05 / для платформы NVG

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Крепление на шлем Armytek AHM-05 / для платформы NVG - фото 1
Крепление на шлем Armytek AHM-05 / для платформы NVG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
  • Крепление на шлем Armytek AHM-05 / для платформы NVG - фото 1
  • Крепление на шлем Armytek AHM-05 / для платформы NVG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715094
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Крепление на шлем Armytek AHM-05 / для платформы NVG
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Защита от удара
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Крепление на шлем Armytek AHM-05 / для платформы NVG

Крепление AHM-05 специально разработано для еще более удобного использования мультифонарей Armytek при выполнении специализированных задач. Фонарь с креплением фиксируется на предустановленной платформе NVG, позволяя освободить руки.

Отзывы о товаре Крепление на шлем Armytek AHM-05 / для платформы NVG




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Крепление
Назначение
налобный
Защита от удара
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Крепление AHM-05 специально разработано для еще более удобного использования мультифонарей Armytek при выполнении специализированных задач. Фонарь с креплением фиксируется на предустановленной платформе NVG, позволяя освободить руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление на шлем Armytek AHM-05 / для платформы NVG - этот товар вы можете купить по цене 870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...