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Батарея Armytek CR123A lithium 1600mAh, PTC защита купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея Armytek CR123A lithium 1600mAh, PTC защита

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Батарея Armytek CR123A lithium 1600mAh, PTC защита - фото 1
Батарея Armytek CR123A lithium 1600mAh, PTC защита - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
  • Батарея Armytek CR123A lithium 1600mAh, PTC защита - фото 1
  • Батарея Armytek CR123A lithium 1600mAh, PTC защита - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715084
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Батарея Armytek CR123A lithium 1600mAh, PTC защита
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х2х2
Вес, г.
20

Описание товара Батарея Armytek CR123A lithium 1600mAh, PTC защита

Батарейка аккумуляторная Armytek CR123A 1600 mAh разработана для ежедневного использования в различных целях: тренировки в городе, туристические походы, скалолазание или на море. Также подходит для альпинизма, кемпинга, а также для рыбалки и охоты, туризма и путешествий. Литиевые батарейки Armytek CR123A подходят для большинства аккумуляторных светодиодных фонарей и обеспечивают эффективную работу энергоемких устройств. Не перезаряжаются. PTC защита (от перегрева) для безопасного использования. Срок хранения - 10 лет, с минимальной потерей заряда. Уникально высокая плотность энергии. Время работы в 3-5 раз дольше, чем у обычных алкалиновых батареек.

Отзывы о товаре Батарея Armytek CR123A lithium 1600mAh, PTC защита




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Батарейка аккумуляторная Armytek CR123A 1600 mAh разработана для ежедневного использования в различных целях: тренировки в городе, туристические походы, скалолазание или на море. Также подходит для альпинизма, кемпинга, а также для рыбалки и охоты, туризма и путешествий. Литиевые батарейки Armytek CR123A подходят для большинства аккумуляторных светодиодных фонарей и обеспечивают эффективную работу энергоемких устройств. Не перезаряжаются. PTC защита (от перегрева) для безопасного использования. Срок хранения - 10 лет, с минимальной потерей заряда. Уникально высокая плотность энергии. Время работы в 3-5 раз дольше, чем у обычных алкалиновых батареек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея Armytek CR123A lithium 1600mAh, PTC защита - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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