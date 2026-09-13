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SSD Накопитель SSD Digma 2000Gb Meta P31 (DGSM5002TP31T) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Digma 2000Gb Meta P31 (DGSM5002TP31T)

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Накопитель SSD Digma 2000Gb Meta P31 (DGSM5002TP31T) - фото 1
Накопитель SSD Digma 2000Gb Meta P31 (DGSM5002TP31T) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10300
Скорость записи, Мб/с
8600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
  • Накопитель SSD Digma 2000Gb Meta P31 (DGSM5002TP31T) - фото 1
  • Накопитель SSD Digma 2000Gb Meta P31 (DGSM5002TP31T) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715045
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10300
Скорость записи, Мб/с
8600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Digma 2000Gb Meta P31 (DGSM5002TP31T)

Накопитель SSD Digma PCIe 5.0 x4 2TB DGSM5002TP31T META P31 M.2 2280

Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma 2000Gb Meta P31 (DGSM5002TP31T)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10300
Скорость записи, Мб/с
8600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Описание
Накопитель SSD Digma PCIe 5.0 x4 2TB DGSM5002TP31T META P31 M.2 2280
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Digma 2000Gb Meta P31 (DGSM5002TP31T) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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