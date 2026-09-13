Armin Van Buuren - Anthems (8719262040830) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
ArminVan Buuren
Альбом (сингл)
Anthems
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714727
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262040830]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
ArminVan Buuren
Альбом (сингл)
Anthems
Жанр
House
Трек-лист
Armin van Buuren Feat. Trevor Guthrie–This Is What It Feels Like, Armin van Buuren Feat. Sharon den Adel–In And Out Of Love, Armin van Buuren Vs. Sophie Ellis-Bextor–Not Giving Up On Love, Armin van Buuren–Ping Pong, Armin van Buuren–Blue Fear, Armin van Buuren Feat. Laura V–Drowning (Avicii Remix), Armin van Buuren Feat. Justine Suissa–Burned With Desire (Rising Star Vocal Mix), Armin van Buuren–Hystereo, Armin van Buuren–We Are Here To Make Some Noise, Armin van Buuren–Communication, Armin van
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Armin Van Buuren - Anthems (8719262040830) виниловая пластинка
Альбом Armin Anthems Top 100 (Ultimate Singles Collected) исполнителя Armin van Buuren. Это сборник композиций в жанре транс, выпущенный в 2014 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262040830]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
ArminVan Buuren
Альбом (сингл)
Anthems
Жанр
House
Трек-лист
Armin van Buuren Feat. Trevor Guthrie–This Is What It Feels Like, Armin van Buuren Feat. Sharon den Adel–In And Out Of Love, Armin van Buuren Vs. Sophie Ellis-Bextor–Not Giving Up On Love, Armin van Buuren–Ping Pong, Armin van Buuren–Blue Fear, Armin van Buuren Feat. Laura V–Drowning (Avicii Remix), Armin van Buuren Feat. Justine Suissa–Burned With Desire (Rising Star Vocal Mix), Armin van Buuren–Hystereo, Armin van Buuren–We Are Here To Make Some Noise, Armin van Buuren–Communication, Armin van
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом Armin Anthems Top 100 (Ultimate Singles Collected) исполнителя Armin van Buuren. Это сборник композиций в жанре транс, выпущенный в 2014 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Armin Van Buuren - Anthems (8719262040830) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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