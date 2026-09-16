OST - Titanic (James Horner) (coloured) (8719262040069) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Titanic
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 714725
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262040069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Titanic
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Absolution, Distant Memories, Southampton, Rose, Leaving Port, Murdoch”, “Hard To Starboard”, Unable To Stay, Unwilling To Leave, The Sinking, Death Of Titanic, A Promise Kept, A Life So Changed, Ocean Of Memories, C?line Dion, Hymn To The Sea
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
At The Movies
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Titanic (James Horner) (coloured) (8719262040069) виниловая пластинка
«Titanic: Music from the Motion Picture» — саундтрек к фильму «Титаник», составленный Джеймсом Хорнером и исполненный Симфонией голливудской студии.
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262040069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Titanic
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Absolution, Distant Memories, Southampton, Rose, Leaving Port, Murdoch”, “Hard To Starboard”, Unable To Stay, Unwilling To Leave, The Sinking, Death Of Titanic, A Promise Kept, A Life So Changed, Ocean Of Memories, C?line Dion, Hymn To The Sea
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
At The Movies
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
«Titanic: Music from the Motion Picture» — саундтрек к фильму «Титаник», составленный Джеймсом Хорнером и исполненный Симфонией голливудской студии.
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Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Titanic (James Horner) (coloured) (8719262040069) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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