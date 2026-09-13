Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black
Мощный смартфон Blackview с огромной батареей 20000 мА·ч открыт для приключений – заряда хватит на несколько суток активной работы без подзарядки. Большой 6,78-дюймовый дисплей отлично подойдёт для просмотра фильмов, игр и работы с документами. Объём встроенной памяти 256 Гб позволяет хранить тысячи фото, видео и приложений, а 12 Гб оперативной памяти и процессор MediaTek Dimensity 7050 обеспечивают быструю и плавную работу. Две SIM-карты удобно сочетать для личных и рабочих звонков. Алюминиево-пластиковый корпус прочен и надёжен. Современные беспроводные технологии Wi-Fi 802.11 ax и Bluetooth 5.2 обеспечивают стабильную связь и быстрый обмен данными. Поддержка 4G LTE и NFC делает смартфон универсальным для всех задач, а сканер отпечатка пальца – для спокойствия и безопасности ваших данных.
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