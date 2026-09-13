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Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black

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Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black - фото 1
Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black - фото 2
Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black - фото 3
Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black - фото 4
Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview XPLORE 1
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 7050
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714491
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Характеристики

Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка
Линейка
Blackview XPLORE 1
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7050
Частота процессора, МГц
2600
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
64МП+20МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black

Мощный смартфон Blackview с огромной батареей 20000 мА·ч открыт для приключений – заряда хватит на несколько суток активной работы без подзарядки. Большой 6,78-дюймовый дисплей отлично подойдёт для просмотра фильмов, игр и работы с документами. Объём встроенной памяти 256 Гб позволяет хранить тысячи фото, видео и приложений, а 12 Гб оперативной памяти и процессор MediaTek Dimensity 7050 обеспечивают быструю и плавную работу. Две SIM-карты удобно сочетать для личных и рабочих звонков. Алюминиево-пластиковый корпус прочен и надёжен. Современные беспроводные технологии Wi-Fi 802.11 ax и Bluetooth 5.2 обеспечивают стабильную связь и быстрый обмен данными. Поддержка 4G LTE и NFC делает смартфон универсальным для всех задач, а сканер отпечатка пальца – для спокойствия и безопасности ваших данных.

Отзывы о товаре Смартфон Blackview XPLORE 1 5G 12/256Gb Black




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Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка
Линейка
Blackview XPLORE 1
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7050
Развернуть
Частота процессора, МГц
2600
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
64МП+20МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный смартфон Blackview с огромной батареей 20000 мА·ч открыт для приключений – заряда хватит на несколько суток активной работы без подзарядки. Большой 6,78-дюймовый дисплей отлично подойдёт для просмотра фильмов, игр и работы с документами. Объём встроенной памяти 256 Гб позволяет хранить тысячи фото, видео и приложений, а 12 Гб оперативной памяти и процессор MediaTek Dimensity 7050 обеспечивают быструю и плавную работу. Две SIM-карты удобно сочетать для личных и рабочих звонков. Алюминиево-пластиковый корпус прочен и надёжен. Современные беспроводные технологии Wi-Fi 802.11 ax и Bluetooth 5.2 обеспечивают стабильную связь и быстрый обмен данными. Поддержка 4G LTE и NFC делает смартфон универсальным для всех задач, а сканер отпечатка пальца – для спокойствия и безопасности ваших данных.
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Отзывы


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