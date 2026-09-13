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Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4

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Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4 - фото 1
Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4 - фото 2
Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4 - фото 3
Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4 - фото 4
Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4 - фото 1
  • Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4 - фото 2
  • Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4 - фото 3
  • Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4 - фото 4
  • Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714458
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.15

Описание товара Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4

Блок питания KINGPRICE 550 Вт — это надежное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильную работу системы. Оснащенный одним вентилятором диаметром 120 мм, он эффективно охлаждает компоненты, поддерживая оптимальную температуру. Данный блок питания подходит для установки в корпуса с форм-фактором ATX и поддерживает питание видеокарты через разъем 6+2 pin. Для подключения к материнской плате предусмотрен разъем 20+4 pin, а для процессора — 4+4 pin. Блок питания оснащен четырьмя SATA-разъемами, что позволяет подключить несколько накопителей. Хотя кабели не являются отстегивающимися, предусмотрена оптимальная организация внутреннего пространства. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, продукт выполнен в соответствии с современными стандартами качества и надежности. KINGPRICE предоставляет доступную и производительную продукцию, произведенную в Китае, что делает данный блок питания отличным выбором для обычных пользователей и энтузиастов, стремящихся оптимизировать свою систему.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания KINGPRICE 550 Вт — это надежное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильную работу системы. Оснащенный одним вентилятором диаметром 120 мм, он эффективно охлаждает компоненты, поддерживая оптимальную температуру. Данный блок питания подходит для установки в корпуса с форм-фактором ATX и поддерживает питание видеокарты через разъем 6+2 pin. Для подключения к материнской плате предусмотрен разъем 20+4 pin, а для процессора — 4+4 pin. Блок питания оснащен четырьмя SATA-разъемами, что позволяет подключить несколько накопителей. Хотя кабели не являются отстегивающимися, предусмотрена оптимальная организация внутреннего пространства. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, продукт выполнен в соответствии с современными стандартами качества и надежности. KINGPRICE предоставляет доступную и производительную продукцию, произведенную в Китае, что делает данный блок питания отличным выбором для обычных пользователей и энтузиастов, стремящихся оптимизировать свою систему.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX
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Отзывы


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