Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4
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Характеристики
Описание товара Блок питания KingPrice ATX 550W KPPSU550V4
Блок питания KINGPRICE 550 Вт — это надежное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильную работу системы. Оснащенный одним вентилятором диаметром 120 мм, он эффективно охлаждает компоненты, поддерживая оптимальную температуру. Данный блок питания подходит для установки в корпуса с форм-фактором ATX и поддерживает питание видеокарты через разъем 6+2 pin. Для подключения к материнской плате предусмотрен разъем 20+4 pin, а для процессора — 4+4 pin. Блок питания оснащен четырьмя SATA-разъемами, что позволяет подключить несколько накопителей. Хотя кабели не являются отстегивающимися, предусмотрена оптимальная организация внутреннего пространства. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, продукт выполнен в соответствии с современными стандартами качества и надежности. KINGPRICE предоставляет доступную и производительную продукцию, произведенную в Китае, что делает данный блок питания отличным выбором для обычных пользователей и энтузиастов, стремящихся оптимизировать свою систему.
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