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Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000

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Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000 - фото 1
Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000 - фото 2
Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000 - фото 3
Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000 - фото 4
Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000 - фото 5
Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000 - фото 1
  • Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000 - фото 2
  • Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000 - фото 3
  • Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000 - фото 4
  • Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000 - фото 5
  • Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
2 340 руб.  3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714350
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Характеристики

Бренд
Ballu
Комплектация
конвектор, комплект ножек, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х36х16
Вес, кг.
3.2

Описание товара Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000

Конвектор предлагает три режима мощности (750 Вт, 1250 Вт, 2000 Вт), позволяя подобрать оптимальный уровень обогрева в зависимости от условий использования: Минимальная мощность (750 Вт): Экономичный режим для небольших помещений или легкого поддержания температуры. Средняя мощность (1250 Вт): Универсальный режим для средних по площади помещений. Максимальная мощность (2000 Вт): Идеально подходит для больших комнат или холодных помещений, где требуется интенсивный обогрев. Регулировка температуры осуществляется с помощью надежного механического термостата, обеспечивающего стабильную работу прибора. Визуальная индикация позволяет легко контролировать состояние работы конвектора. Интегрированные ручки с двух сторон корпуса обеспечивают простое перемещение устройства, что особенно важно при необходимости регулярно менять его положение. Современный дизайн и компактные размеры позволяют без труда разместить конвектор даже в небольших помещениях. Продуманная конструкция делают конвектор не только функциональным, но и стильным элементом интерьера. При максимальной мощности 2000 Вт конвектор способен эффективно обогреть помещения площадью до 25 м?. Равномерный обогрев и технология Fast Heating Technology обеспечивают быстрое достижение комфортной температуры. Защита от опрокидывания и механический термостат гарантируют безопасную работу устройства.



Теги товара: напольные

Отзывы о товаре Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000




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Характеристики
Бренд
Ballu
Комплектация
конвектор, комплект ножек, документация, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор предлагает три режима мощности (750 Вт, 1250 Вт, 2000 Вт), позволяя подобрать оптимальный уровень обогрева в зависимости от условий использования: Минимальная мощность (750 Вт): Экономичный режим для небольших помещений или легкого поддержания температуры. Средняя мощность (1250 Вт): Универсальный режим для средних по площади помещений. Максимальная мощность (2000 Вт): Идеально подходит для больших комнат или холодных помещений, где требуется интенсивный обогрев. Регулировка температуры осуществляется с помощью надежного механического термостата, обеспечивающего стабильную работу прибора. Визуальная индикация позволяет легко контролировать состояние работы конвектора. Интегрированные ручки с двух сторон корпуса обеспечивают простое перемещение устройства, что особенно важно при необходимости регулярно менять его положение. Современный дизайн и компактные размеры позволяют без труда разместить конвектор даже в небольших помещениях. Продуманная конструкция делают конвектор не только функциональным, но и стильным элементом интерьера. При максимальной мощности 2000 Вт конвектор способен эффективно обогреть помещения площадью до 25 м?. Равномерный обогрев и технология Fast Heating Technology обеспечивают быстрое достижение комфортной температуры. Защита от опрокидывания и механический термостат гарантируют безопасную работу устройства.


Теги товара: напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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