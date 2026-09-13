Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Ballu Boxy BEC/BMS-2000
Конвектор предлагает три режима мощности (750 Вт, 1250 Вт, 2000 Вт), позволяя подобрать оптимальный уровень обогрева в зависимости от условий использования: Минимальная мощность (750 Вт): Экономичный режим для небольших помещений или легкого поддержания температуры. Средняя мощность (1250 Вт): Универсальный режим для средних по площади помещений. Максимальная мощность (2000 Вт): Идеально подходит для больших комнат или холодных помещений, где требуется интенсивный обогрев. Регулировка температуры осуществляется с помощью надежного механического термостата, обеспечивающего стабильную работу прибора. Визуальная индикация позволяет легко контролировать состояние работы конвектора. Интегрированные ручки с двух сторон корпуса обеспечивают простое перемещение устройства, что особенно важно при необходимости регулярно менять его положение. Современный дизайн и компактные размеры позволяют без труда разместить конвектор даже в небольших помещениях. Продуманная конструкция делают конвектор не только функциональным, но и стильным элементом интерьера. При максимальной мощности 2000 Вт конвектор способен эффективно обогреть помещения площадью до 25 м?. Равномерный обогрев и технология Fast Heating Technology обеспечивают быстрое достижение комфортной температуры. Защита от опрокидывания и механический термостат гарантируют безопасную работу устройства.
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Теги товара: напольные
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные
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