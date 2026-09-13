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Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend

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Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend - фото 1
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend - фото 2
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend - фото 3
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
160
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
1.5
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend - фото 1
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend - фото 2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend - фото 3
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
7 110 руб.  10 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714326
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
160
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
72.6x40.3x38.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х46х42
Вес, кг.
19.9

Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend

Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend сочетает надёжность, простое управление и эффективный нагрев воды. Медный нагревательный элемент обеспечивает высокую производительность, а магниевый анод увеличенной массы защищает бак от коррозии. Функция ЭКО-режима продлевает срок службы ТЭНа, предотвращает образование накипи и способствует обеззараживанию воды. Механический терморегулятор позволяет легко настроить температуру, а предохранительный клапан защищает устройство от избыточного давления. Внутренний бак покрыт прочной мелкодисперсной эмалью, устойчивой к повреждениям и перепадам температур. Корпус имеет высокий класс влагозащиты IPX4.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
160
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
72.6x40.3x38.5
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Trend сочетает надёжность, простое управление и эффективный нагрев воды. Медный нагревательный элемент обеспечивает высокую производительность, а магниевый анод увеличенной массы защищает бак от коррозии. Функция ЭКО-режима продлевает срок службы ТЭНа, предотвращает образование накипи и способствует обеззараживанию воды. Механический терморегулятор позволяет легко настроить температуру, а предохранительный клапан защищает устройство от избыточного давления. Внутренний бак покрыт прочной мелкодисперсной эмалью, устойчивой к повреждениям и перепадам температур. Корпус имеет высокий класс влагозащиты IPX4.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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