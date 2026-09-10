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Водонагреватель накопительный Thermex Champion TitaniumHeat 100 V белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель накопительный Thermex Champion TitaniumHeat 100 V белый

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Водонагреватель накопительный Thermex Champion TitaniumHeat 100 V белый - фото 1
Водонагреватель накопительный Thermex Champion TitaniumHeat 100 V белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
210
Установка
вертикальная
Форма бака
цилиндр
Внутреннее покрытие бака
стеклокерамика
Потребляемая мощность, кВт
1.5
  • Водонагреватель накопительный Thermex Champion TitaniumHeat 100 V белый - фото 1
  • Водонагреватель накопительный Thermex Champion TitaniumHeat 100 V белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345584
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Характеристики

Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватели
Защитный анод
Да
Наливные
нет
Особенности
нижняя подводка, присоединительный диаметр 1/2 дюйм.
Производительность, л/мин
0.5
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
210
Установка
вертикальная
Форма бака
цилиндр
Внутреннее покрытие бака
стеклокерамика
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
90.3x45.9x44.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х49х49
Вес, кг.
24.4

Описание товара Водонагреватель накопительный Thermex Champion TitaniumHeat 100 V белый

Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель накопительный Thermex Champion TitaniumHeat 100 V белый




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Характеристики
Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватели
Защитный анод
Да
Наливные
нет
Особенности
нижняя подводка, присоединительный диаметр 1/2 дюйм.
Производительность, л/мин
0.5
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Развернуть
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
210
Установка
вертикальная
Форма бака
цилиндр
Внутреннее покрытие бака
стеклокерамика
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
90.3x45.9x44.5
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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