Водонагреватель накопительный Thermex Champion TitaniumHeat 100 V белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
210
Установка
вертикальная
Форма бака
цилиндр
Внутреннее покрытие бака
стеклокерамика
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345584
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватели
Защитный анод
Да
Наливные
нет
Особенности
нижняя подводка, присоединительный диаметр 1/2 дюйм.
Производительность, л/мин
0.5
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
210
Установка
вертикальная
Форма бака
цилиндр
Внутреннее покрытие бака
стеклокерамика
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
90.3x45.9x44.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х49х49
Вес, кг.
24.4
Описание товара Водонагреватель накопительный Thermex Champion TitaniumHeat 100 V белый
Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Водонагреватели
Защитный анод
Да
Наливные
нет
Особенности
нижняя подводка, присоединительный диаметр 1/2 дюйм.
Производительность, л/мин
0.5
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Развернуть
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
210
Установка
вертикальная
Форма бака
цилиндр
Внутреннее покрытие бака
стеклокерамика
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
90.3x45.9x44.5
Страна производитель
Китай
Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель накопительный Thermex Champion TitaniumHeat 100 V белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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