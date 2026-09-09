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Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый

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Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 1
Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 2
Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 3
Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 4
Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 5
Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 6
Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
  • Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 1
  • Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 2
  • Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 3
  • Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 4
  • Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 5
  • Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 6
  • Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270208
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Характеристики

Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х39
Вес, кг.
6.8

Описание товара Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый

Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый

Отзывы о товаре Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый




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Характеристики
Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель Thermex Nova 50 V Slim белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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