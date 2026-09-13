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Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink

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Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink - фото 1
Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink - фото 2
Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink - фото 3
Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
MediaTek Dimensity 7300+ 5G
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink - фото 1
  • Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink - фото 2
  • Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink - фото 3
  • Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
22 520 руб.  34 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714125
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7300+ 5G
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
mini-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50 + 8 Мп
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink

Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink

Отзывы о товаре Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7300+ 5G
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
mini-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50 + 8 Мп
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Описание
Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Realme 15 12/256Gb Pink - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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