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Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313)

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Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313) - фото 1
Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313) - фото 2
Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313) - фото 3
Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313) - фото 4
Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
  • Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313) - фото 1
  • Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313) - фото 2
  • Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313) - фото 3
  • Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313) - фото 4
  • Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713985
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
70

Описание товара Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313)

Ugreen 10313 — удлинительный кабель USB 2.0 A (штекер — гнездо) — 0,5 м. Кабели, шлейфы и переходники UGREEN – это надежные и прочные продукты, идеально подходящие для различных приложений. Длина кабеля составляет 0,5 метра. Они предназначены для подключения различных устройств и устранения проблем с передачей данных. Они обеспечивают бесперебойную передачу данных и позволяют подключать различные устройства к компьютеру. Они изготовлены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen 10313 — удлинительный кабель USB 2.0 A (штекер — гнездо) — 0,5 м. Кабели, шлейфы и переходники UGREEN – это надежные и прочные продукты, идеально подходящие для различных приложений. Длина кабеля составляет 0,5 метра. Они предназначены для подключения различных устройств и устранения проблем с передачей данных. Они обеспечивают бесперебойную передачу данных и позволяют подключать различные устройства к компьютеру. Они изготовлены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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