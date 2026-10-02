Кабель 4PH 0.5m MicroUSB, черный (4PH-R90063)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель 4PH 0.5m MicroUSB, черный (4PH-R90063)
Кабель MicroUSB необходим для подключения к компьютеру и зарядки смартфонов и других гаджетов с разъемом MicroUSB. Работает с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами, внешними батареями и другими устройствами с подходящим разъемом. Особенности: Высокая скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Прочная и надежная конструкция. Стабильная скорость зарядки и передачи данных. Усовершенствованный дизайн коннекторов : SR фиксаторы от залома кабеля. Качественные материалы и сборка. Гибкий и прочный кабель. Стабильное подключение при низких температурах. Идеально подходит для зарядки ваших устройств: вы сможете за короткое время зарядить свой смартфон или планшет при использовании адаптера питания до 2А.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКабель Buro USB-IP-1.2B2A USB (m)-Lightning (m) 1.2м черный
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитКабель Buro BHP MICROUSB 1M FLAT micro USB B (m) USB A(m) 1м чер...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитКабель Buro USB-IP-1.2W2A USB (m)-Lightning (m) 1.2м белый
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитКабель UGREEN US102 (10309) USB 2.0 A Male to A Male Cable. 1 м....
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитКабель UGREEN USB 2.0 A Male to A Female Cable 1.5m US103 Black ...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитКабель Buro USB-TC-1.2B2A USB (m)-USB Type-C (m) 1.2м черный
-
В наличииЦена 300 руб. 720 руб.75 руб. в СплитДата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, бел...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитАдаптер UGREEN US157 (30391) USB-C to Micro USB Adapter.черный
-
В наличииЦена 310 руб. 720 руб.78 руб. в СплитКабель TFN microUSB forza 2.0m black
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитКабель Buro USB-TC-1.2B3A USB (m)-USB Type-C (m) 1.2м черный
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитКабель UGREEN US103 (10316) USB 2.0 A Male to A Female Cable. 2 ...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Отзывы о товаре Кабель 4PH 0.5m MicroUSB, черный (4PH-R90063)