Кабель Buro BU-USB-AC-1.5M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 1.5м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660833
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
38
Описание товара Кабель Buro BU-USB-AC-1.5M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 1.5м черный
Кабель Buro BU-USB-AC-1.5M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 1.5м черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный
-
В наличииЦена 300 руб. 720 руб.75 руб. в СплитДата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, бел...
-
В наличииЦена 310 руб. 720 руб.78 руб. в СплитКабель TFN microUSB forza 2.0m black
-
В наличииЦена 310 руб. 550 руб.78 руб. в СплитКабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитКабель Mango Device с разъемом micro USB (белый)
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитКабель Mango Device для Apple 1.2 meter Lightning - USB (белый)
-
В наличииЦена 340 руб. 780 руб.85 руб. в СплитКабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L)
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитКабель UGREEN AV119-10597 (10597)
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитКабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитКабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning ...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитКабель UGREEN US286 (60788) USB-C 2.0 Male To USB-C 2.0 Male 3A ...
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитКабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plat...
Кабель Buro BU-USB-AC-1.5M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 1.5м черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель Buro BU-USB-AC-1.5M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 1.5м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Buro BU-USB-AC-1.5M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 1.5м черный