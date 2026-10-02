Кабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%270 руб. 420 руб.
В наличии
Код товара: 326108
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
270 руб. -36%
420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
16х6х2
Вес, г.
50
Описание товара Кабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный
Кабель Pero DC-03 micro-USB (2А, 1м, черный) — надежное и доступное решение для повседневной зарядки гаджетов и передачи данных. Провод оснащен классическим разъемом micro-USB, что делает его совместимым со множеством портативных устройств: от смартфонов и планшетов прошлых поколений до беспроводных колонок, наушников, внешних аккумуляторов
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Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Кабель Pero DC-03 micro-USB (2А, 1м, черный) — надежное и доступное решение для повседневной зарядки гаджетов и передачи данных. Провод оснащен классическим разъемом micro-USB, что делает его совместимым со множеством портативных устройств: от смартфонов и планшетов прошлых поколений до беспроводных колонок, наушников, внешних аккумуляторов
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный – стоимость товара 270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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