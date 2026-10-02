Кабель 4PH 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (4PH-R90035)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель 4PH 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (4PH-R90035)
Надежный кабель USB АМ / MicroUSB предназначен для подключения к компьютеру и зарядки смартфонов и других гаджетов с разъемом MicroUSB. Совместим с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами и внешними батареями с подходящим разъемом. Особенности: Прочная и надежная конструкция. Стабильная скорость зарядки и передачи данных. Качественные экологичные материалы. Стабильное подключение при низких температурах. Идеально подходит для зарядки ваших устройств: вы сможете за короткое время зарядить свой смартфон или планшет при использовании адаптера питания до 2А. Проводник из бескислородной меди обеспечивает передачу качественного стабильного сигнала без помех. Изоляция выполнена из экологичного ROHS PVC пластика, благодаря чему пользоваться аксессуаром удобно и безопасно.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКабель Buro USB-IP-1.2B2A USB (m)-Lightning (m) 1.2м черный
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитКабель Buro BHP MICROUSB 1M FLAT micro USB B (m) USB A(m) 1м чер...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитКабель Buro USB-IP-1.2W2A USB (m)-Lightning (m) 1.2м белый
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитКабель UGREEN US102 (10309) USB 2.0 A Male to A Male Cable. 1 м....
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитКабель UGREEN USB 2.0 A Male to A Female Cable 1.5m US103 Black ...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитКабель Buro USB-TC-1.2B2A USB (m)-USB Type-C (m) 1.2м черный
-
В наличииЦена 300 руб. 720 руб.75 руб. в СплитДата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, бел...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитАдаптер UGREEN US157 (30391) USB-C to Micro USB Adapter.черный
-
В наличииЦена 310 руб. 720 руб.78 руб. в СплитКабель TFN microUSB forza 2.0m black
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитКабель Buro USB-TC-1.2B3A USB (m)-USB Type-C (m) 1.2м черный
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитКабель UGREEN US103 (10316) USB 2.0 A Male to A Female Cable. 2 ...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Отзывы о товаре Кабель 4PH 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (4PH-R90035)