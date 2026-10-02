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Кабель 4PH 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (4PH-R90035) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель 4PH 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (4PH-R90035)

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Кабель 4PH 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (4PH-R90035)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647856
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Характеристики

Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
40

Описание товара Кабель 4PH 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (4PH-R90035)

Надежный кабель USB АМ / MicroUSB предназначен для подключения к компьютеру и зарядки смартфонов и других гаджетов с разъемом MicroUSB. Совместим с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами и внешними батареями с подходящим разъемом. Особенности: Прочная и надежная конструкция. Стабильная скорость зарядки и передачи данных. Качественные экологичные материалы. Стабильное подключение при низких температурах. Идеально подходит для зарядки ваших устройств: вы сможете за короткое время зарядить свой смартфон или планшет при использовании адаптера питания до 2А. Проводник из бескислородной меди обеспечивает передачу качественного стабильного сигнала без помех. Изоляция выполнена из экологичного ROHS PVC пластика, благодаря чему пользоваться аксессуаром удобно и безопасно.

Отзывы о товаре Кабель 4PH 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (4PH-R90035)




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Характеристики
Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Описание
Надежный кабель USB АМ / MicroUSB предназначен для подключения к компьютеру и зарядки смартфонов и других гаджетов с разъемом MicroUSB. Совместим с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами и внешними батареями с подходящим разъемом. Особенности: Прочная и надежная конструкция. Стабильная скорость зарядки и передачи данных. Качественные экологичные материалы. Стабильное подключение при низких температурах. Идеально подходит для зарядки ваших устройств: вы сможете за короткое время зарядить свой смартфон или планшет при использовании адаптера питания до 2А. Проводник из бескислородной меди обеспечивает передачу качественного стабильного сигнала без помех. Изоляция выполнена из экологичного ROHS PVC пластика, благодаря чему пользоваться аксессуаром удобно и безопасно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 4PH 0.5m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (4PH-R90035) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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