Top.Mail.Ru
Комплект креплений для унитаза Fischer WCN 1 (60561) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект креплений для унитаза Fischer WCN 1 (60561)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект креплений для унитаза Fischer WCN 1 (60561) - фото 1
Комплект креплений для унитаза Fischer WCN 1 (60561) - фото 2
Комплект креплений для унитаза Fischer WCN 1 (60561) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект креплений
Тип комплектующей
комплект креплений
Цвет
белый
  • Комплект креплений для унитаза Fischer WCN 1 (60561) - фото 1
  • Комплект креплений для унитаза Fischer WCN 1 (60561) - фото 2
  • Комплект креплений для унитаза Fischer WCN 1 (60561) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713853
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
fischer
Тип товара
Комплект креплений
Тип комплектующей
комплект креплений
Цвет
белый
Материал изделия
латунь, пластик
Габариты
70
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
20

Описание товара Комплект креплений для унитаза Fischer WCN 1 (60561)

Крепёжный комплект WCN 1 Fischer 060561 используется для установки отдельно стоящих унитазов и биде в бетонные, кирпичные и каменные основания методом сквозного или предварительного монтажа. Также с помощью данного метиза можно подвесить керамические полки и зеркала. Быстрая и лёгкая установка благодаря полному комплекту метиза. Винт из нержавеющей стали гарантирует коррозионную стойкость. Универсальность (может быть использован для разных целей). Не повреждает керамическую поверхность.

Отзывы о товаре Комплект креплений для унитаза Fischer WCN 1 (60561)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
fischer
Тип товара
Комплект креплений
Тип комплектующей
комплект креплений
Цвет
белый
Материал изделия
латунь, пластик
Габариты
70
Страна производитель
Германия
Описание
Крепёжный комплект WCN 1 Fischer 060561 используется для установки отдельно стоящих унитазов и биде в бетонные, кирпичные и каменные основания методом сквозного или предварительного монтажа. Также с помощью данного метиза можно подвесить керамические полки и зеркала. Быстрая и лёгкая установка благодаря полному комплекту метиза. Винт из нержавеющей стали гарантирует коррозионную стойкость. Универсальность (может быть использован для разных целей). Не повреждает керамическую поверхность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект креплений для унитаза Fischer WCN 1 (60561) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...