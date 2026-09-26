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Подключение для душевого шланга Lemark LM8086C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подключение для душевого шланга Lemark LM8086C

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Подключение для душевого шланга Lemark LM8086C - фото 1
Подключение для душевого шланга Lemark LM8086C - фото 2
Подключение для душевого шланга Lemark LM8086C - фото 3
Подключение для душевого шланга Lemark LM8086C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подключение
Цвет
хром
Комплектация
- Шланговое подключение 1 шт.; - Инструкция.
  • Подключение для душевого шланга Lemark LM8086C - фото 1
  • Подключение для душевого шланга Lemark LM8086C - фото 2
  • Подключение для душевого шланга Lemark LM8086C - фото 3
  • Подключение для душевого шланга Lemark LM8086C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
679 руб.  710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265820
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Подключение
Цвет
хром
Комплектация
- Шланговое подключение 1 шт.; - Инструкция.
Материал изделия
пластик
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
50

Описание товара Подключение для душевого шланга Lemark LM8086C

Подсоединение LEMARK LM8086C для душевого шланга хром пакет Подключение для душевого шланга. Технические характеристики: - Материал: Пластик; - Цвет: хром; - Монтаж: на стену; -Стандарт подводки: 1/2''.

Отзывы о товаре Подключение для душевого шланга Lemark LM8086C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Подключение
Цвет
хром
Комплектация
- Шланговое подключение 1 шт.; - Инструкция.
Материал изделия
пластик
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Подсоединение LEMARK LM8086C для душевого шланга хром пакет Подключение для душевого шланга. Технические характеристики: - Материал: Пластик; - Цвет: хром; - Монтаж: на стену; -Стандарт подводки: 1/2''.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подключение для душевого шланга Lemark LM8086C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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