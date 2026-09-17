Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 51350-N-3/2, диаметр 1 1/2??, ??мама-мама??
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
красный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
В наличии
Код товара: 741823
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
красный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1 1/2
Тип резьбы
1 1/2F-1 1/2F
Габариты
185х65х115 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х7
Вес, г.
952
Описание товара Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 51350-N-3/2, диаметр 1 1/2??, ??мама-мама??
Магистральный полнопроходной кран промышленного класса резьбы 1 1/2". Корпус с никелевым покрытием устойчив к гидроударам, а длинная ручка-рычаг гарантирует герметичное ручное перекрытие.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
красный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1 1/2
Тип резьбы
1 1/2F-1 1/2F
Габариты
185х65х115 мм
Страна производитель
Китай
Магистральный полнопроходной кран промышленного класса резьбы 1 1/2". Корпус с никелевым покрытием устойчив к гидроударам, а длинная ручка-рычаг гарантирует герметичное ручное перекрытие.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 51350-N-3/2, диаметр 1 1/2??, ??мама-мама?? - данный товар вы можете купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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