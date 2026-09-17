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Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг

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Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг - фото 1
Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг - фото 2
Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг - фото 3
Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
  • Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг - фото 1
  • Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг - фото 2
  • Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг - фото 3
  • Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741824
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг
1 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1
Тип резьбы
1F-1F
Габариты
160х40х90 мм
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
16х9х4
Вес, г.
406

Описание товара Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг

Шаровой полнопроходной кран для трубопровода Зубр 1" 4-51320-C-1 используется с трубопроводными системами. Конструкция используется для перекрытия подачи воды в трубопровод и просто незаменима в случаях аварийных ситуаций, ремонта, замены отдельных частей системы и т.д. Легкое обращение с краном с помощью удобной ручки: повернув ее, вода перестает подаваться в перекрываемую часть трубы. Кран выполнен из хромированной латуни, за счет чего отличается долгим сроком службы, стойкостью к химическим и механическим воздействиям, коррозии.

Отзывы о товаре Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1
Тип резьбы
1F-1F
Габариты
160х40х90 мм
Страна производитель
Италия
Описание
Шаровой полнопроходной кран для трубопровода Зубр 1" 4-51320-C-1 используется с трубопроводными системами. Конструкция используется для перекрытия подачи воды в трубопровод и просто незаменима в случаях аварийных ситуаций, ремонта, замены отдельных частей системы и т.д. Легкое обращение с краном с помощью удобной ручки: повернув ее, вода перестает подаваться в перекрываемую часть трубы. Кран выполнен из хромированной латуни, за счет чего отличается долгим сроком службы, стойкостью к химическим и механическим воздействиям, коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка-рычаг - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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