Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие для сантехники
Тип комплектующей
клавиша для инсталляции
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%1 410 руб. 1 530 руб.
В наличии
Код товара: 701954
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 410 руб. -8%
1 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие для сантехники
Тип комплектующей
клавиша для инсталляции
Цвет
черный
Поверхность
матовая
Материал изделия
пластик
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Тип резьбы
Наружная
Габариты
244 ? 162 ? 11 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х5
Вес, г.
500
Описание товара Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205
Клавиша смыва Teymi Helmi (арт. T70205) — это ультратонкая механическая панель управления для скрытых систем инсталляции, выполненная в ультрасовременном дизайне. Стильное сочетание глубокого матового черного цвета и глянцевой хромированной окантовки кнопок делает ее ярким акцентом в интерьере любой современной ванной комнаты.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие для сантехники
Тип комплектующей
клавиша для инсталляции
Цвет
черный
Поверхность
матовая
Материал изделия
пластик
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Тип резьбы
Наружная
Габариты
244 ? 162 ? 11 мм
Страна производитель
Китай
Клавиша смыва Teymi Helmi (арт. T70205) — это ультратонкая механическая панель управления для скрытых систем инсталляции, выполненная в ультрасовременном дизайне. Стильное сочетание глубокого матового черного цвета и глянцевой хромированной окантовки кнопок делает ее ярким акцентом в интерьере любой современной ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205 - этот товар вы можете купить по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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