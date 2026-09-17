Полнопроходной шаровой кран ЗУБР 51326-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??папа-папа??
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
В наличии
Код товара: 741829
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Длина, м
0.1
Диаметр соединения, дюйм
1
Тип резьбы
1M-1M
Габариты
100х50х70 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
463
Описание товара Полнопроходной шаровой кран ЗУБР 51326-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??папа-папа??
Шаровой кран ЗУБР полнопроходной "папа-папа", 1" 51326-1 отличается высоким качеством, надежностью и долгим сроком службы. Благодаря полному проходу не происходит уменьшения потока. На корпус нанесено антикоррозийное покрытие. Температура рабочей среды от -20 до +150 градусов Цельсия. Предназначен для перекрытия потоков жидкости в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления, оросительных систем.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Длина, м
0.1
Диаметр соединения, дюйм
1
Тип резьбы
1M-1M
Габариты
100х50х70 мм
Страна производитель
Россия
Шаровой кран ЗУБР полнопроходной "папа-папа", 1" 51326-1 отличается высоким качеством, надежностью и долгим сроком службы. Благодаря полному проходу не происходит уменьшения потока. На корпус нанесено антикоррозийное покрытие. Температура рабочей среды от -20 до +150 градусов Цельсия. Предназначен для перекрытия потоков жидкости в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления, оросительных систем.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Полнопроходной шаровой кран ЗУБР 51326-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??папа-папа?? - стоимость товара 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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