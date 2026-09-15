Top.Mail.Ru
Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром - фото 1
Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром - фото 2
Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Донные клапаны
  • Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром - фото 1
  • Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром - фото 2
  • Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 562449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром
2 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AlcaPlast
Тип товара
Донные клапаны
Размеры в упаковке, см
10х8х8
Вес, кг.
3.5

Описание товара Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром

Сливной клапан для раковины, экономящий пространство. Резьбовое соединение 5/4 для подключения сифона. Хромированное покрытие обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Длительный срок службы механизма CLICK/CLACK

Отзывы о товаре Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AlcaPlast
Тип товара
Донные клапаны
Описание
Сливной клапан для раковины, экономящий пространство. Резьбовое соединение 5/4 для подключения сифона. Хромированное покрытие обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Длительный срок службы механизма CLICK/CLACK
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром - по цене 2720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...