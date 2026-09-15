Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Донные клапаны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
В наличии
Код товара: 562449
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 720 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х8
Вес, кг.
3.5
Описание товара Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром
Сливной клапан для раковины, экономящий пространство. Резьбовое соединение 5/4 для подключения сифона. Хромированное покрытие обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Длительный срок службы механизма CLICK/CLACK
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Сливной клапан для раковины, экономящий пространство. Резьбовое соединение 5/4 для подключения сифона. Хромированное покрытие обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Длительный срок службы механизма CLICK/CLACK
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Купить Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром - по цене 2720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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