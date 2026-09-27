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Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка

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Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка - фото 1
Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка - фото 2
Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка - фото 3
Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка - фото 4
Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvet Underground
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка - фото 1
  • Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка - фото 2
  • Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка - фото 3
  • Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка - фото 4
  • Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712398
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497824359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvet Underground
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sweet Jane, Rock & Roll, Who Loves the Sun, Oh! Sweet Nuthin', I Found a Reason, I'm Waiting for the Man, Femme Fatale, Your Mirror, Ocean, I'm Sticking with You
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Playing (3)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка

Главные треки легендарной нью-йоркской группы The Velvet Underground, включая «Sweet Jane», «Rock'n'Roll» и «I'll Be Your Mirror». Издание на цветном виниле. The Velvet Underground — американская рок-группа, образованная в Нью-Йорке в 1964 году и стоявшая у истоков альтернативной и экспериментальной рок-музыки. Ключевые участники Velvet Underground — Лу Рид и Джон Кейл. Velvet Underground оказали огромное влияние на развитие рок-музыки и были одной из первых групп, экспериментировавших в авангардном направлении. Сложный, экспериментальный звук и жёсткие, реалистичные тексты Лу Рида оказали сильное влияние на развитие панка, нойз-рока и альтернативного рока. Медитативность, тягучесть композиций первого альбома группы повлияла на становление постпанка, эксперименты с фидбэком и нойзом во втором альбоме — на нойз-рок и нойз-поп, а мелодичность и мягкость звучания третьего альбома — на инди-рок и фолк-рок.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497824359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvet Underground
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sweet Jane, Rock & Roll, Who Loves the Sun, Oh! Sweet Nuthin', I Found a Reason, I'm Waiting for the Man, Femme Fatale, Your Mirror, Ocean, I'm Sticking with You
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Playing (3)
Страна производитель
США
Описание
Главные треки легендарной нью-йоркской группы The Velvet Underground, включая «Sweet Jane», «Rock'n'Roll» и «I'll Be Your Mirror». Издание на цветном виниле. The Velvet Underground — американская рок-группа, образованная в Нью-Йорке в 1964 году и стоявшая у истоков альтернативной и экспериментальной рок-музыки. Ключевые участники Velvet Underground — Лу Рид и Джон Кейл. Velvet Underground оказали огромное влияние на развитие рок-музыки и были одной из первых групп, экспериментировавших в авангардном направлении. Сложный, экспериментальный звук и жёсткие, реалистичные тексты Лу Рида оказали сильное влияние на развитие панка, нойз-рока и альтернативного рока. Медитативность, тягучесть композиций первого альбома группы повлияла на становление постпанка, эксперименты с фидбэком и нойзом во втором альбоме — на нойз-рок и нойз-поп, а мелодичность и мягкость звучания третьего альбома — на инди-рок и фолк-рок.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Velvet Underground - Now Playing (0603497824359) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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