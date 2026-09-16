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Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка

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Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 1
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 2
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 3
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 4
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 5
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 6
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 7
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 8
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 9
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 10
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 11
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Ultimate Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 1
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 2
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 3
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 4
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 5
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 6
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 7
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 8
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 9
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 10
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 11
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712341
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497813216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Ultimate Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Handbags & Gladrags, Maggie May, In A Broken Dream, You Wear It Well, Sailing, I Don't Want To Talk About It, Tonight's The Night (Gonna Be Alright), The First Cut Is The Deepest, The Killing Of Georgie (Pt I And II), You're In My Heart (The Final Acclaim), Hot Legs, Do Ya Think I'm Sexy, Young Turks, Baby Jane, Some Guys Have All The Luck, Forever Young, Downtown Train, Have I Told You Lately, Rhythm Of My Heart, For The First Time
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Handbags & Gladrags, Maggie May, In A Broken Dream, You Wear It Well, Sailing, I Don't Want To Talk About It, Tonight's The Night (Gonna Be Alright), The First Cut Is The Deepest, The Killing Of Georgie (Pt I And II), You're In My Heart (The Final Acclaim), Hot Legs, Do Ya Think I'm Sexy, Young Turks, Baby Jane, Some Guys Have All The Luck, Forever Young, Downtown Train, Have I Told You Lately, Rhythm Of My Heart, For The First Time

Отзывы о товаре Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497813216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Ultimate Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Handbags & Gladrags, Maggie May, In A Broken Dream, You Wear It Well, Sailing, I Don't Want To Talk About It, Tonight's The Night (Gonna Be Alright), The First Cut Is The Deepest, The Killing Of Georgie (Pt I And II), You're In My Heart (The Final Acclaim), Hot Legs, Do Ya Think I'm Sexy, Young Turks, Baby Jane, Some Guys Have All The Luck, Forever Young, Downtown Train, Have I Told You Lately, Rhythm Of My Heart, For The First Time
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Handbags & Gladrags, Maggie May, In A Broken Dream, You Wear It Well, Sailing, I Don't Want To Talk About It, Tonight's The Night (Gonna Be Alright), The First Cut Is The Deepest, The Killing Of Georgie (Pt I And II), You're In My Heart (The Final Acclaim), Hot Legs, Do Ya Think I'm Sexy, Young Turks, Baby Jane, Some Guys Have All The Luck, Forever Young, Downtown Train, Have I Told You Lately, Rhythm Of My Heart, For The First Time
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813216) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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