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Mgk - Lost Americana (0602478467370) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mgk - Lost Americana (0602478467370) виниловая пластинка

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Mgk - Lost Americana (0602478467370) виниловая пластинка - фото 1
Mgk - Lost Americana (0602478467370) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mgk
Альбом (сингл)
Lost Americana
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mgk - Lost Americana (0602478467370) виниловая пластинка - фото 1
  • Mgk - Lost Americana (0602478467370) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712286
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mgk - Lost Americana (0602478467370) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478467370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mgk
Альбом (сингл)
Lost Americana
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Outlaw Overture, Clich?, Run Rebel Run / Don't Wait Run Fast, Goddamn, Vampire Diaries, Miss Sunshine, Sweet Coraline, Indigo, Starman, Tell Me What's Up, Can't Stay Here, Treading Water, Orpheus
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Mgk - Lost Americana (0602478467370) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Outlaw Overture, Clich?, Run Rebel Run / Don't Wait Run Fast, Goddamn, Vampire Diaries, Miss Sunshine, Sweet Coraline, Indigo, Starman, Tell Me What's Up, Can't Stay Here, Treading Water, Orpheus



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mgk - Lost Americana (0602478467370) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478467370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mgk
Альбом (сингл)
Lost Americana
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Outlaw Overture, Clich?, Run Rebel Run / Don't Wait Run Fast, Goddamn, Vampire Diaries, Miss Sunshine, Sweet Coraline, Indigo, Starman, Tell Me What's Up, Can't Stay Here, Treading Water, Orpheus
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Outlaw Overture, Clich?, Run Rebel Run / Don't Wait Run Fast, Goddamn, Vampire Diaries, Miss Sunshine, Sweet Coraline, Indigo, Starman, Tell Me What's Up, Can't Stay Here, Treading Water, Orpheus


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mgk - Lost Americana (0602478467370) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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