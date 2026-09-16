Top.Mail.Ru
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 1
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 2
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 3
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 4
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 5
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 6
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 7
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 8
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 9
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
To Pimp A Butterfly
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 1
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 2
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 3
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 4
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 5
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 6
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 7
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 8
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 9
  • Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712267
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478100871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
To Pimp A Butterfly
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wesley's Theory, For Free? (Interlude), King Kunta, Institutionalized, These Walls, U, Alright, For Sale? (Interlude), Momma, Hood Politics, How Much a Dollar Cost, Complexion (A Zulu Love), The Blacker the Berry, You Ain't Gotta Lie (Momma Said), I, Mortal Man
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка

Альбом американского рэпера из Лос-Анджелеса - Кендрик Ламар. Кедрик Ламар член группы Black Hippy вместе с Jay Rock, Ab-Soul и Schoolboy Q. Двукратный обладатель музыкальной премии «Грэмми». В 1995 г. отец отвез юного Кендрика на съемки клипа California Love (2Pac, Dr. Dre), что определило его дальнейшую жизнь. Очень часто Кендрик Ламар говорит о том, что Тупак Шакур является его вдохновителем, тем более Кендрик родом из Комптона. 8 лет спустя, в 2003 году, Ламар выпустил свой первый микстейп Youngest Head Nigga In Charge под псевдонимом K. Dot, благодаря которому получил контракт с лейблом Top Dawg Entertainment. На начало 2010-х гг. он записывается на лейблах Top Dawg, Aftermath и Interscope. На музыку рэпера большое влияние оказало творчество 2Pac, Jay-Z, Nas, Dr. Dre и DMX. В 2011 году его независимый альбом Section.80, опубликованный в iTunes, был наречен критиками одним из лучших цифровых выпусков года. В августе 2011 года Snoop Dogg, Dr. Dre и The Game прямо со сцены короновали Кендрика, назвав его новым королем западного побережья.

Отзывы о товаре Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478100871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kendrick Lamar
Альбом (сингл)
To Pimp A Butterfly
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wesley's Theory, For Free? (Interlude), King Kunta, Institutionalized, These Walls, U, Alright, For Sale? (Interlude), Momma, Hood Politics, How Much a Dollar Cost, Complexion (A Zulu Love), The Blacker the Berry, You Ain't Gotta Lie (Momma Said), I, Mortal Man
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом американского рэпера из Лос-Анджелеса - Кендрик Ламар. Кедрик Ламар член группы Black Hippy вместе с Jay Rock, Ab-Soul и Schoolboy Q. Двукратный обладатель музыкальной премии «Грэмми». В 1995 г. отец отвез юного Кендрика на съемки клипа California Love (2Pac, Dr. Dre), что определило его дальнейшую жизнь. Очень часто Кендрик Ламар говорит о том, что Тупак Шакур является его вдохновителем, тем более Кендрик родом из Комптона. 8 лет спустя, в 2003 году, Ламар выпустил свой первый микстейп Youngest Head Nigga In Charge под псевдонимом K. Dot, благодаря которому получил контракт с лейблом Top Dawg Entertainment. На начало 2010-х гг. он записывается на лейблах Top Dawg, Aftermath и Interscope. На музыку рэпера большое влияние оказало творчество 2Pac, Jay-Z, Nas, Dr. Dre и DMX. В 2011 году его независимый альбом Section.80, опубликованный в iTunes, был наречен критиками одним из лучших цифровых выпусков года. В августе 2011 года Snoop Dogg, Dr. Dre и The Game прямо со сцены короновали Кендрика, назвав его новым королем западного побережья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly (0602478100871) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...