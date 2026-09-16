Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cranberries
Альбом (сингл)
No Need To Argue
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 712186
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 040 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475914716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cranberries
Альбом (сингл)
No Need To Argue
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ode To My Family, I Can't Be With You, Twenty One, Zombie, Empty, Everything I Said, The Icicle Melts, Disappointment, Ridiculous Thoughts, Dreaming My Dreams, Yeats' Grave, Daffodil Lament, No Need To Argue, Ode To My Family (Iain Cook Remix), Zombie (Iain Cook Remix), Zombie (Demo), I Can't Be With You (Live From Woodstock '94), Ridiculous Thoughts (Live From Woodstock '94), Daffodil Lament (Live From Woodstock '94)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка
«No Need to Argue» (с англ. — «Не нужно спорить») — второй студийный альбом группы The Cranberries, вышел 3 октября 1994 года. Продюсер — Стивен Стрит. Наиболее успешный альбом группы, проданный тиражом около 17 млн копий. Содержит самый известный сингл ирландского коллектива — «Zombie».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитPearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитThe Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитKid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитKin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитRoxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) винилова...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475914716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cranberries
Альбом (сингл)
No Need To Argue
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ode To My Family, I Can't Be With You, Twenty One, Zombie, Empty, Everything I Said, The Icicle Melts, Disappointment, Ridiculous Thoughts, Dreaming My Dreams, Yeats' Grave, Daffodil Lament, No Need To Argue, Ode To My Family (Iain Cook Remix), Zombie (Iain Cook Remix), Zombie (Demo), I Can't Be With You (Live From Woodstock '94), Ridiculous Thoughts (Live From Woodstock '94), Daffodil Lament (Live From Woodstock '94)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«No Need to Argue» (с англ. — «Не нужно спорить») — второй студийный альбом группы The Cranberries, вышел 3 октября 1994 года. Продюсер — Стивен Стрит. Наиболее успешный альбом группы, проданный тиражом около 17 млн копий. Содержит самый известный сингл ирландского коллектива — «Zombie».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка