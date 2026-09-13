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Cannonball Adderley & Miles Davis - Somethin’ Else (9003829978445) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cannonball Adderley & Miles Davis - Somethin’ Else (9003829978445) виниловая пластинка

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Cannonball Adderley &amp; Miles Davis - Somethin’ Else (9003829978445) виниловая пластинка - фото 1
Cannonball Adderley &amp; Miles Davis - Somethin’ Else (9003829978445) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cannonball Adderley & Miles Davis
Альбом (сингл)
Somethin’ Else
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cannonball Adderley &amp; Miles Davis - Somethin’ Else (9003829978445) виниловая пластинка - фото 1
  • Cannonball Adderley &amp; Miles Davis - Somethin’ Else (9003829978445) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712168
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978445]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cannonball Adderley & Miles Davis
Альбом (сингл)
Somethin’ Else
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves Love For Sale, Somethin' Else, One For The Daddy-O, Dancing In The Dark
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Cannonball Adderley & Miles Davis - Somethin’ Else (9003829978445) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Autumn Leaves Love For Sale, Somethin' Else, One For The Daddy-O, Dancing In The Dark

Отзывы о товаре Cannonball Adderley & Miles Davis - Somethin’ Else (9003829978445) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978445]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cannonball Adderley & Miles Davis
Альбом (сингл)
Somethin’ Else
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves Love For Sale, Somethin' Else, One For The Daddy-O, Dancing In The Dark
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Autumn Leaves Love For Sale, Somethin' Else, One For The Daddy-O, Dancing In The Dark
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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