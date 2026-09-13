Top.Mail.Ru
Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка высокого давления DEKO DKCW1800

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 1
Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 2
Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 3
Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 4
Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 5
Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 6
Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 7
Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
1800
Производительность
360
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Колеса
да
Длина кабеля, м
3
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 1
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 2
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 3
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 4
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 5
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 6
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 7
  • Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712041
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Максимальное давление
145
Мощность двигателя
1800
Производительность
360
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Длина кабеля, м
3
Ширина, см
295
Высота, см
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х26
Вес, кг.
6.8

Описание товара Мойка высокого давления DEKO DKCW1800

Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 предназначена для мытья транспортных средства (машин, лодок, мотоциклов и т.д.), очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением (при необходимости с добавлением моющих средств) в бытовых условиях. Компактный размер и наличие колес делают данную модель удобной для транспортировки и хранения. Мойка оснащена функцией Автостоп. Надежная алюминиевая помпа имеет небольшой вес и не подвергается процессу коррозии. Мойка может забирать воду из любого подходящего источника - водопровода, садовой бочки или водоема.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления DEKO DKCW1800




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEKO
Максимальное давление
145
Мощность двигателя
1800
Производительность
360
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
40
Забор воды
да
Возможность использовать моющее средство
да
Колеса
да
Длина кабеля, м
3
Развернуть
Ширина, см
295
Высота, см
260
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 предназначена для мытья транспортных средства (машин, лодок, мотоциклов и т.д.), очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением (при необходимости с добавлением моющих средств) в бытовых условиях. Компактный размер и наличие колес делают данную модель удобной для транспортировки и хранения. Мойка оснащена функцией Автостоп. Надежная алюминиевая помпа имеет небольшой вес и не подвергается процессу коррозии. Мойка может забирать воду из любого подходящего источника - водопровода, садовой бочки или водоема.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления DEKO DKCW1800 - по цене 6300 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...