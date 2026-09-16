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Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка

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Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка - фото 1
Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка - фото 2
Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка - фото 3
Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
Escape The Chaos
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка - фото 1
  • Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка - фото 2
  • Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка - фото 3
  • Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
100% Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
100% Records
Barcode
[5060204807954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
Escape The Chaos
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Call For Love, Elephant Clouds, Peace Of Me, We Live And Die, Far We Come, Molten, Bleeding Out, Cooler Heads, Hold It Down, Dead To Me, Pareidolia, Escape The Chaos
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка

Ветераны трип-хопа Morcheeba впечатляюще возвращаются со своим потрясающим 11-м студийным альбомом "Escape The Chaos". Издание на виниле. "Вся эта пластинка - это попытка восстановить связь с тем, что действительно важно. То, что в вашем сердце, или то, что в мире, когда вы ступаете ногами на траву и чувствуете землю под собой", - говорит Росс Годфри. "Для меня 'We Live and Die' - это о моем времени в группе, музыкальном мире и жизни в целом", - говорит Скай о главном сингле. "Границы размыты после всего этого времени. В каком-то смысле это дань уважения тридцати годам, которые я провел в Morcheeba, что составляет 60% моего существования". Образованная в Лондоне в 1995 году, легендарная группа продала более 10 миллионов альбомов по всему миру и оставила свой след как одна из самых влиятельных групп последнего времени. После своего дебютного альбома 1996 года "Who Can You Trust?" группа выпустила ряд успешных студийных альбомов, включая платиновый "Big Calm" 1998 года, спродюсировала альбом Дэвида Бирна из Talking Heads и создала саундтреки для оскароносного режиссера Стивена Содерберга. Сейчас, в свой 30-й год, Morcheeba так же актуальны, как и всегда, и будут праздновать это событие с размахом.

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Характеристики
Бренд
100% Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
100% Records
Barcode
[5060204807954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
Escape The Chaos
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Call For Love, Elephant Clouds, Peace Of Me, We Live And Die, Far We Come, Molten, Bleeding Out, Cooler Heads, Hold It Down, Dead To Me, Pareidolia, Escape The Chaos
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Ветераны трип-хопа Morcheeba впечатляюще возвращаются со своим потрясающим 11-м студийным альбомом "Escape The Chaos". Издание на виниле. "Вся эта пластинка - это попытка восстановить связь с тем, что действительно важно. То, что в вашем сердце, или то, что в мире, когда вы ступаете ногами на траву и чувствуете землю под собой", - говорит Росс Годфри. "Для меня 'We Live and Die' - это о моем времени в группе, музыкальном мире и жизни в целом", - говорит Скай о главном сингле. "Границы размыты после всего этого времени. В каком-то смысле это дань уважения тридцати годам, которые я провел в Morcheeba, что составляет 60% моего существования". Образованная в Лондоне в 1995 году, легендарная группа продала более 10 миллионов альбомов по всему миру и оставила свой след как одна из самых влиятельных групп последнего времени. После своего дебютного альбома 1996 года "Who Can You Trust?" группа выпустила ряд успешных студийных альбомов, включая платиновый "Big Calm" 1998 года, спродюсировала альбом Дэвида Бирна из Talking Heads и создала саундтреки для оскароносного режиссера Стивена Содерберга. Сейчас, в свой 30-й год, Morcheeba так же актуальны, как и всегда, и будут праздновать это событие с размахом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Morcheeba - Escape The Chaos (5060204807954) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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