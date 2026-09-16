Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка
Альбом "The Best Of Fourplay" был впервые выпущен в 1997 году и демонстрирует характерный стиль супергруппы, состоящий из проникновенных мелодий, изысканных аранжировок и увлекательных, заразительных композиций. Помимо избранных композиций из репертуара Fourplay, выпущенного Warner Bros., на 10-трековую пластинку вошли хитовые версии песен Marvin Gaye "After The Dance" с шелковистым голосом El De Barge и "Between The Sheets" группы Isley Brothers с легендарной соул-певицей Chaka Khan. Альбом был ремастирован с помощью цифровых трансферов высокого разрешения с оригинальных аналоговых мастер-лент и выпущен на высококачественном 180-граммовом виниле. Первоначально состоявшая из Боба Джеймса (клавишные), Ли Ритенура (гитара), Натана Иста (бас) и Харви Мейсона (ударные), супергруппа Fourplay, игравшая в стиле smooth jazz, образовалась в 1990 году и запатентовала мгновенно узнаваемый звук po-jazz, выпустив в 1991 году дебютный альбом с собственным названием. Он достиг вершины джазовых чартов США и был продан тиражом более миллиона экземпляров. С тех пор, несмотря на несколько смен состава, группа не теряет своей популярности, выпустив к настоящему времени 14 альбомов, три из которых стали золотыми, и получив шесть номинаций на премию "Грэмми". Лаковая резка для этого LP была сделана в Германии.
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