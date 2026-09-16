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Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка

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Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 1
Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 2
Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 3
Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 4
Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 5
Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 6
Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 1
  • Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 2
  • Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 3
  • Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 4
  • Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 5
  • Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 6
  • Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711974
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012135563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Max-O-Man, 101 Eastbound, Higher Ground, 4 Play And Pleasure, Chant, After The Dance, Bali Run, Play Lady Play, Between The Sheets, Amoroso, Any Time Of Day, Why Can't It Wait Till Morning (Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка

Альбом "The Best Of Fourplay" был впервые выпущен в 1997 году и демонстрирует характерный стиль супергруппы, состоящий из проникновенных мелодий, изысканных аранжировок и увлекательных, заразительных композиций. Помимо избранных композиций из репертуара Fourplay, выпущенного Warner Bros., на 10-трековую пластинку вошли хитовые версии песен Marvin Gaye "After The Dance" с шелковистым голосом El De Barge и "Between The Sheets" группы Isley Brothers с легендарной соул-певицей Chaka Khan. Альбом был ремастирован с помощью цифровых трансферов высокого разрешения с оригинальных аналоговых мастер-лент и выпущен на высококачественном 180-граммовом виниле. Первоначально состоявшая из Боба Джеймса (клавишные), Ли Ритенура (гитара), Натана Иста (бас) и Харви Мейсона (ударные), супергруппа Fourplay, игравшая в стиле smooth jazz, образовалась в 1990 году и запатентовала мгновенно узнаваемый звук po-jazz, выпустив в 1991 году дебютный альбом с собственным названием. Он достиг вершины джазовых чартов США и был продан тиражом более миллиона экземпляров. С тех пор, несмотря на несколько смен состава, группа не теряет своей популярности, выпустив к настоящему времени 14 альбомов, три из которых стали золотыми, и получив шесть номинаций на премию "Грэмми". Лаковая резка для этого LP была сделана в Германии.

Отзывы о товаре Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012135563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Max-O-Man, 101 Eastbound, Higher Ground, 4 Play And Pleasure, Chant, After The Dance, Bali Run, Play Lady Play, Between The Sheets, Amoroso, Any Time Of Day, Why Can't It Wait Till Morning (Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом "The Best Of Fourplay" был впервые выпущен в 1997 году и демонстрирует характерный стиль супергруппы, состоящий из проникновенных мелодий, изысканных аранжировок и увлекательных, заразительных композиций. Помимо избранных композиций из репертуара Fourplay, выпущенного Warner Bros., на 10-трековую пластинку вошли хитовые версии песен Marvin Gaye "After The Dance" с шелковистым голосом El De Barge и "Between The Sheets" группы Isley Brothers с легендарной соул-певицей Chaka Khan. Альбом был ремастирован с помощью цифровых трансферов высокого разрешения с оригинальных аналоговых мастер-лент и выпущен на высококачественном 180-граммовом виниле. Первоначально состоявшая из Боба Джеймса (клавишные), Ли Ритенура (гитара), Натана Иста (бас) и Харви Мейсона (ударные), супергруппа Fourplay, игравшая в стиле smooth jazz, образовалась в 1990 году и запатентовала мгновенно узнаваемый звук po-jazz, выпустив в 1991 году дебютный альбом с собственным названием. Он достиг вершины джазовых чартов США и был продан тиражом более миллиона экземпляров. С тех пор, несмотря на несколько смен состава, группа не теряет своей популярности, выпустив к настоящему времени 14 альбомов, три из которых стали золотыми, и получив шесть номинаций на премию "Грэмми". Лаковая резка для этого LP была сделана в Германии.
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Отзывы


Fourplay - The Best Of (Audiophile Edition) (4897012135563) виниловая пластинка - стоимость товара 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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