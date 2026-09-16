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Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка

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Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 1
Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 2
Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 3
Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 4
Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 5
Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 6
Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 7
Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 8
Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 5
  • Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 6
  • Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 7
  • Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 8
  • Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711963
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087350673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
A Kind Of Magic, Under Pressure, Radio Ga Ga, I Want It All, I Want To Break Free, Innuendo, It's A Hard Life, Breakthru, Who Wants To Live Forever, Headlong, The Miracle, I'm Going Slightly Mad, The Invisible Man, Hammer To Fall, Friends Will Be Friends, The Show Must Go On, One Vision
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка

Greatest Hits II — второй сборник хитов британской группы Queen. Был выпущен 28 октября 1991 года, за месяц до смерти Фредди Меркьюри.



Теги товара: Queen

Отзывы о товаре Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087350673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
A Kind Of Magic, Under Pressure, Radio Ga Ga, I Want It All, I Want To Break Free, Innuendo, It's A Hard Life, Breakthru, Who Wants To Live Forever, Headlong, The Miracle, I'm Going Slightly Mad, The Invisible Man, Hammer To Fall, Friends Will Be Friends, The Show Must Go On, One Vision
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Greatest Hits II — второй сборник хитов британской группы Queen. Был выпущен 28 октября 1991 года, за месяц до смерти Фредди Меркьюри.


Теги товара: Queen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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