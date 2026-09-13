Coil - Love S Secret Domain (8016670146551) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Love S Secret Domain
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711775
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Характеристики
Бренд
Infinite Fog
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Infinite Fog
Barcode
[8016670146551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Love S Secret Domain
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Disco Hospital, Teenage Lightning 1, Things Happen, The Snow, Dark River, Where Even Darkness Is Something To See, Teenage Lightning 2, Windowpane, Chaostrophy, Further Back And Faster, Titan Arch, Lorca Not Orca, Love's Secret Domain, Disco Hospital (Unedited), Teenage Lightning (Gtr), Snow (Demonic Apollo A Version), Dark River (Alternative Ruff From Point Studio Mix), Teenage Lightning (Various), Further Back And Faster (Digeridoo), Snow (Demonic Apollo B Version), Carvers And Gliders (Chaost
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Coil - Love S Secret Domain (8016670146551) виниловая пластинка
Love's Secret Domain - третий студийный альбом британской экспериментальной группы Coil выпущенный в 1991 году. Песни «Windowpane» и «The Snow» стали синглами. В качестве приглашённых вокалистов выступили Марк Алмонд в песне «Titan Arch» и Энни Энксети в песне «Things Happen».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Infinite Fog
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Infinite Fog
Barcode
[8016670146551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Love S Secret Domain
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Disco Hospital, Teenage Lightning 1, Things Happen, The Snow, Dark River, Where Even Darkness Is Something To See, Teenage Lightning 2, Windowpane, Chaostrophy, Further Back And Faster, Titan Arch, Lorca Not Orca, Love's Secret Domain, Disco Hospital (Unedited), Teenage Lightning (Gtr), Snow (Demonic Apollo A Version), Dark River (Alternative Ruff From Point Studio Mix), Teenage Lightning (Various), Further Back And Faster (Digeridoo), Snow (Demonic Apollo B Version), Carvers And Gliders (Chaost
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Love's Secret Domain - третий студийный альбом британской экспериментальной группы Coil выпущенный в 1991 году. Песни «Windowpane» и «The Snow» стали синглами. В качестве приглашённых вокалистов выступили Марк Алмонд в песне «Titan Arch» и Энни Энксети в песне «Things Happen».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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