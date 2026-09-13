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Love's Secret Domain - третий студийный альбом британской экспериментальной группы Coil выпущенный в 1991 году. Песни «Windowpane» и «The Snow» стали синглами. В качестве приглашённых вокалистов выступили Марк Алмонд в песне «Titan Arch» и Энни Энксети в песне «Things Happen».

Love's Secret Domain - третий студийный альбом британской экспериментальной группы Coil выпущенный в 1991 году. Песни «Windowpane» и «The Snow» стали синглами. В качестве приглашённых вокалистов выступили Марк Алмонд в песне «Titan Arch» и Энни Энксети в песне «Things Happen».

Coil - Love S Secret Domain (8016670146551) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.