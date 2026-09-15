Peter Frampton - Frampton's Camel (Analogue) (0680270758070) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
Framptons Camel
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб.
В наличии
Код товара: 692650
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Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0680270758070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
Framptons Camel
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I Got My Eyes On You, All Night Long, Lines On My Face, Which Way The Wind Blows, Forever), White Sugar, Dont Fade Away, Just The Time Of Year, You Feel Like We Do
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Frampton - Frampton's Camel (Analogue) (0680270758070) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Peter Frampton / Framptons Camel (1LP) — это выдающееся издание, которое знакомит слушателей с творчеством одного из самых харизматичных исполнителей 70-х годов. Этот альбом стал знаковым в карьере Фрамптона, вобрав в себя его уникальный стиль и звучание, благодаря которым он завоевал сердца миллионов фанатов. Высококачественный винил гарантирует отличное воспроизводство музыки, позволяя насладиться каждым аккордом. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в увлекательный мир музыки Peter Frampton!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0680270758070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
Framptons Camel
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I Got My Eyes On You, All Night Long, Lines On My Face, Which Way The Wind Blows, Forever), White Sugar, Dont Fade Away, Just The Time Of Year, You Feel Like We Do
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Peter Frampton / Framptons Camel (1LP) — это выдающееся издание, которое знакомит слушателей с творчеством одного из самых харизматичных исполнителей 70-х годов. Этот альбом стал знаковым в карьере Фрамптона, вобрав в себя его уникальный стиль и звучание, благодаря которым он завоевал сердца миллионов фанатов. Высококачественный винил гарантирует отличное воспроизводство музыки, позволяя насладиться каждым аккордом. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в увлекательный мир музыки Peter Frampton!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Peter Frampton - Frampton's Camel (Analogue) (0680270758070) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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